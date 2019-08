Atenção: Mensagem que HU doa leite é falsa

Há cerca de uma semana circula nas redes sociais e em grupos de WhatsApp uma mensagem que diz que o núcleo de alergia do HU (Hospital Universitário) de Cascavel tem latas de leite Nan Soy cuja validade venceria em dezembro e diz que o hospital pretende doá-las: “Vamos divulgar pra chegar nas mãos de quem precisa e assim evitar tal desperdício”, diz a mensagem.

Contudo, a informação não procede. De acordo com a assessoria de imprensa do HU, o hospital nem mesmo trabalha com o tipo de leite informado na mensagem.

O número de telefone 99834-8549, divulgado na mensagem, não existe ou pode ser de outro DDD.

Ainda de acordo com a assessoria, várias pessoas já procuraram o HU atrás das latas de leite, orientadas pela mensagem falsa.

Reportagem: Milena Lemes