Árvore cai no Loteamento Turisparque e moradores ficam sem energia elétrica

Uma árvore caiu na Rua Prates, no Loteamento Turispaque, Bairro Universitário, em Cascavel. De acordo com os moradores, a queda ocorreu perto da meia-noite de hoje (28) e desde então algumas residências estão sem energia elétrica, pois, com a queda, um poste de luz foi atingido. O motivo da queda foi o temporal que atingiu Cascavel.

Agora os moradores aguardam a remoção da árvore e a retirada e a troca do poste. A previsão é para que a energia elétrica volte no fim do dia.

Mais chuva

Hoje pela manhã outro temporal atingiu Cascavel. De acordo com a Copel, 170 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica.

De acordo com a Defesa Civil, não houve registros de socorro.