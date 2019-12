ARSENAL | Ex-capitão e pupilo de Guardiola é o novo técnico

O ex-jogador espanhol Mikel Arteta foi anunciado, sexta-feira (20), como novo técnico do Arsenal, substituindo Freddie Ljungberg, que ocupava o cargo interinamente desde a demissão em novembro de Unai Emery, anunciou nesta sexta-feira o clube londrino. Aos 37 anos, o ex-capitão do Arsenal volta com a dura missão de recuperar uma equipe que soma apenas 22 pontos em 17 rodadas no Campeonato Inglês. Arteta disputou cerca de 150 jogos com o Arsenal entre 2011 e 2016, conquistando entre outros títulos duas Copas da Inglaterra, antes de se aposentar e se tornar assistente-técnico de Pep Guardiola no Manchester City.