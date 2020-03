Arquitetos e Urbanistas do Centro FAG têm formação profissional e empreendedora

O curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro FAG graduou mais de 70 profissionais na última sexta-feira (13). Foram duas cerimônias para conceder a outorga de grau às duas turmas.

A turma integral escolheu como paraninfa a professora Sandra Magda Mattei Cardoso, como patronesse a professora Sirlei Maria Oldoni e, como nome de turma, a professora Renata Esser. A colação foi presidida pela pró-reitora administrativa, Jaqueline Gurgacz Ferreira.

Os formandos da turma do período noturno homenagearam como paraninfa a professora Sirlei Maria Oldoni, como patrono o professor Heitor Othelo Jorge Filho e, nome de turma, a professora Renata Esser. A solenidade foi presidida pelo pró-reitor acadêmico, Afonso Cavalheiro Neto.

As láureas acadêmicas, que são concedidas aos formandos que obtiveram a maior média do curso, foram entregues a Barbára Weydmann Wobeto e a Ruth Maria Fassina Guilherme.

As cerimônias foram prestigiadas pela coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Solange Smoralek Dias, e pelo conselheiro da região oeste do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do Paraná, Nestor Dalmina.

O convidado destacou o trabalho do Centro FAG na formação profissional e empreendedora, a exemplo do projeto Startup Urb, vinculado ao estágio, e que desafia os formandos a pensarem em soluções inovadoras para problemas relacionados ao urbanismo. “Hoje os alunos são motivados a pensar no mercado profissional também com um olhar empreendedor, na minha época de graduação não havia isso. Esses projetos desenvolvidos pela FAG com certeza ajudarão os seus profissionais a encontrarem, com mais facilidade, um lugar no mercado de trabalho”.