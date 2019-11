Aos 83 anos, Luciano Borghesi buscará o tri nas 500 Milhas

A prova 500 Milhas de Londrina, tradicional competição de longa duração que este ano chega à 28ª edição, é recheada de histórias. Cada competidor que já disputou a prova tem uma história a contar. Uma das mais belas é a de Luciano Borghesi, que, aos 83 anos, buscará o tricampeonato na prova nos dias 22 e 23 de novembro no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Ele ganhou a prova em 1999, tendo o filho Tazzio como parceiro, e em 2000 chegou ao bi, quando teve como parceiros Tazzio e o sobrinho Beto Borghesi.

Luciano estreou no automobilismo aos 18 anos e nos 65 anos de pistas, além do bi nas 500 Milhas, foi quatro vezes campeão paranaense (competindo em dupla com Tazzio ou Beto), foi campeão das Mil Milhas de Curitiba em 2000, e do Brasileiro de Endurance em 1986, tendo Beto Borghesi e Jair Bana como parceiros.

Luciano irá completar 84 anos no dia 18 de maio e não pensa em aposentadoria. “Enquanto estiver competitivo e sentindo prazer em pilotar, estarei na pista. Automobilismo é uma paixão”, declara o mais longevo piloto do automobilismo brasileiro.

Busca do tri

Luciano estará em busca do tri neste ano, tendo como parceiro Márcio Marcondes e Cláudio Leoni. No ano passado eles lideravam a corrida com uma volta de vantagem quando o Protótipo Spyder VW teve problemas mecânicos e terminaram em quarto.

Luciano frisa que a briga pela vitória neste ano será um duelo de titãs e destaca que as Ferrari e as Mercedes estarão muito fortes. Mas carreiras são carreiras e muita coisa pode acontecer até a bandeirada final. “Vamos lutar até a bandeira quadriculada. Seremos competitivos e estamos nos preparando. O último teste será no próximo dia 14, quando participaremos de uma prova no Rio Grande do Sul”, informa Luciano.

Inscrições

As 500 Milhas de Londrina têm promoção e organização de Beto Borghesi, Daniel Procópio e Aloysio Moreira e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas com Beto Borghesi, pelo celular/WhatsApp (43) 9 9938-0326. A reserva de boxes será pela ordem de inscrição.

A expectativa dos organizadores é da participação 30 carros (com dois ou três pilotos), representando os estados do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. As categorias em disputas serão Geral (categoria Força Livre), I, II, III, VI, V, VI, VII e WIII.

Também serão disputadas provas preliminares de Fórmula 1.600, Speed Fusca e Turismo (200 Milhas).