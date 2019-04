ANTT conscientiza passageiros sobre uso do cinto de segurança em ônibus

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) realiza nesta segunda-feira (8) a quinta etapa do projeto Passageiro Consciente Viaja de Cinto! As atividades ocorrerão no Terminal Rodoviário de Cascavel e se estenderão até sexta-feira (12/4). A ação tem parceria com o Departamento de Educação e Fiscalização de Trânsito da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transportes e Trânsito) de Cascavel.

O projeto, desenvolvido pela Coordenação de Fiscalização da Unidade Regional de São Paulo da ANTT, visa conscientizar os passageiros que viajam no transporte rodoviário interestadual e internacional sobre a importância da utilização adequada do cinto de segurança durante toda a viagem.

Motoristas e funcionários das empresas transportadoras também são orientados a exercerem o papel de multiplicadores de consciência sobre o uso correto do equipamento.

Além das ações de conscientização, as equipes da ANTT e da Cettrans irão vistoriar itens de segurança obrigatórios dos ônibus, tais como: saídas de emergência, extintor de incêndio, pneus, faróis, etc. Atenção especial será concedida à verificação da jornada de trabalho dos motoristas. Adicionalmente, será realizada distribuição de panfletos informativos em uma escola da Capital do Oeste.

Desde o início da sua execução pela ANTT, em novembro de 2018, o projeto Passageiro Consciente Viaja de Cinto! já passou pelas cidades de Ponta Grossa, Curitiba, Maringá e Londrina; sempre atuando de forma coordenada com os respectivos órgãos executivos municipais de trânsito.

As ações em Cascavel encerram o cronograma de atividades no Paraná. Ao longo deste ano a iniciativa seguirá para cidades do interior do estado de São Paulo e para a capital sul-mato-grossense.