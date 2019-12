Anel de Integração: Pedagiômetro supera marca de R$ 2 bilhões

Cascavel – Apesar da redução tarifária de algumas concessionárias, as praças de pedágio do Anel de Integração do Paraná vão receber mais de R$ 2 bilhões em 2019.

Até o fim da tarde de ontem (30), cinco concessionárias já tinham arrecadado mais de R$ 1,98 bilhão. A Econorte não tem informado os valores ao DER (Departamento de Estradas de Rodagens).

Conforme o pedagiômetro, mais de 90 milhões de veículos passaram pelas cancelas. Até ontem, a Viapar (praças Arapongas, Mandaguari, Presidente Castelo Branco, Floresta, Campo Mourão e Corbélia) já tinha arrecadado R$ 445,4 milhões, com tráfego de 25,3 milhões de veículos; a Ecocataratas (praças São Miguel do Iguaçu, Céu Azul, Cascavel, Laranjeiras do Sul, Candói) tinha faturado R$ 305,4 milhões, com tráfego de 13,6 milhões de veículos; a Caminhos do Paraná (praças Prudentópolis, Irati, Porto Amazonas, Imbituva, Lapa) tinha arrecadado R$ 356,7 milhões com 12,8 milhões de veículos; a Rodonorte (praças Balsa Nova, Palmeira, Carambeí, Jaguariaíva, Ponta Grossa, Imbaú, Ortigueira) tinha o maior faturamento, de R$ 608,3 milhões, com o registro de 32 milhões de veículos nas cancelas; e a Ecovia (praça São José dos Pinhais) faturou R$ 252,9 milhões, com tráfego de 5,8 milhões de veículos.

Em 2017, os seis lotes renderam R$ 2,3 bilhões; em 2016 foram R$ 2 bilhões. Os dados de 2018 não estão disponíveis.

Desde 1º de outubro a Ecocataratas e a Ecovia aplicam 30% de redução nas tarifas devido ao acordo de leniência firmado com o MPF (Ministério Público Federal) devido ao esquema de propinas pagas para majorar as tarifas e retirar obras dos contratos.