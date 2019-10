André Marques conquista primeira pole da carreira em Cascavel

Depois de passar o mês passado inteiro fazendo fisioterapia (sendo confirmado na prova apenas na quinta-feira) e consertando os três caminhões da equipe AM, André Marques conquistou sua primeira pole na Copa Truck em uma sessão onde as emoções estiveram em alta.

O piloto do Mercedes-Benz estava extremamente irritado durante a primeira parte do treino pois acabou atrapalhado por Luiz Lopes em sua volta lançada – o que não o impediu de passar ao Top Qualifying. O mau humor passou rapidinho após ele registrar o tempo de 1min19s472, superando o companheiro Wellington Cirino em 0s054 e não segurando as lágrimas.

“Eu fiz fisioterapia todos os dias, trabalhamos incessantemente nos caminhões e não posso estar mais feliz. É o resultado de um trabalho. É minha primeira pole na categoria e ela é muito significativa por conta disso tudo o que aconteceu nas últimas semanas”, conta o pole, referindo-se ao fato de os três caminhões da equipe terem sofrido sérios acidentes na etapa passada no Uruguai.

A segunda-fila terá a presença de Beto Monteiro, que corre com o restritor de potência pelas vitórias no Uruguai, e de Roberval Andrade, com Paulo Salustiano e o estreante Guilherme Salas fechando a relação dos seis melhores, logo à frente de Renato Martins e Débora Rodrigues.

A largada da etapa de Cascavel da Copa Truck está marcada para as 14 horas deste domingo, com transmissão ao vivo do SporTV 3 e do SporTVPlay. Confira abaixo o grid de largada completo:

1. André Marques (Mercedes-Benz)

2. Wellington Cirino (Mercedes-Benz)

3. Beto Monteiro (Volkswagen)

4. Roberval Andrade (Mercedes-Benz)

5. Paulo Salustiano (Volkswagen)

6. Guilherme Salas (Mercedes-Benz)

7. Renato Martins (Volkswagen)

8. Débora Rodrigues (Mercedes-Benz)

9. Clodoaldo Monteiro (MAN)

10. Pedro Paulo Fernandes (Mercedes-Benz)

11. Gabriel Robe (Mercedes-Benz)

12. Regis Boessio (Volvo)

13. Adalberto Jardim (Ford)

14. Luiz Carlos Zapelini (MAN)

15. José Augusto Dias (Volkswagen)

16. Pedro Muffato (Scania)

17. Djalma Fogaça (Ford)

18. Fábio Fogaça (Ford)

19. Luiz Lopes (Iveco)

20. Djalma Pivetta (Iveco)

21. Danilo Alamini (Iveco)

22. Felipe Giaffone (Iveco)

23. Juca Bala (Ford)

24. Jaidson Zini (Scania)

25. Leandro Totti (Mercedes-Benz)

Como foram as sessões:

Top Qualifying

1. André Marques, 1min19s472

2. Wellington Cirino, 1min19s526

3. Beto Monteiro, 1min19s967

4. Roberval Andrade, 1min19s990

5. Paulo Salustiano, 1min20s109

6. Guilherme Salas, 1min20s431

7. Renato Martins, 1min20s714

8. Débora Rodrigues, 1min20s783

Q1

1. Wellington Cirino, 1min19s084

2. André Marques, 1min19s135

3. Renato Martins, 1min19s169

4. Paulo Salustiano, 1min19s201

5. Roberval Andrade, 1min19428

6. Beto Monteiro, 1min19s548

7. Débora Rodrigues, 1min19s771

8. Guilherme Salas,1min19s823

9. Clodoaldo Monteiro, 1min19s969

10. Pedro Paulo Fernandes, 1min20s004

11. Gabriel Robe, 1min20s228

12. Regis Boessio, 1min20s470

13. Adalberto Jardim, 1min20s832

14. Luiz Carlos Zapelini, 1min21s206

15. José Augusto Dias, 1min21s653

16. Pedro Muffato, 1min21s804

17. Djalma Fogaça, 1min21s806

18. Fábio Fogaça, 1min22s131

19. Luiz Lopes, 1min22s141

20. Djalma Pivetta, 1min22s540

21. Danilo Alamini, 1min23s122

22. Felipe Giaffone, 1min25s008

23. Juca Bala, 1min30s918

24. Jaidson Zini, sem tempo

25. Leandro Totti, sem tempo

Veja também a classificação em detalhes e o guia de transmissões completo:

Domingo, 6 de outubro

08h00: Abertura dos portões

08h00 às 08h15: Mercedes-Benz Challenge – Warm Up

08h20 às 08h35: Copa HB20 – Warm Up

08h40 às 08h55: Copa Truck – Warm Up

09h00 às 10h00: Ação Promocional Speed Truck

09h00 às 10h00: Visitação aos Boxes

10h10 às 10h30: Desfile dos Pilotos

11h02 às 11h47: Mercedes-Benz Challenge – Corrida

12h30 às 12h55: Copa HB20 – Corrida 2

13h15 às 13h35: Atração de Pista

14h05 às 14h30: Copa Truck – Corrida 1

14h46 às 15h11: Copa Truck – Corrida 2

Fonte: Site oficial Copa Truck