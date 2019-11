Amistoso: Tite não esboça equipe para jogo com Argentina

Arthur atuou como coringa das duas equipes no treino de ontem Crédito: CBF

Rio de Janeiro – Em seu segundo dia de treinos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o técnico Tite contou com a seleção brasileira completa para a preparação para os dois últimos amistosos do ano, sexta-feira (15) contra a Argentina e terça-feira (19) contra a Coreia do Sul.

Apesar de completo, o grupo não contou com o volante Douglas Luiz, que apenas realizou trabalho regenerativo no Estádio do Al Wahda. Antes da atividade, Tite reuniu os jogadores e passou algumas orientações.

Depois, a comissão técnica dividiu duas equipes de dez jogadores, sem goleiros fixos, e não esboçou a escalação.

A principal dúvida é quem ficará com a vaga de Neymar, que não foi convocado por lesão muscular. Willian e Rodrygo são os principais cotados para ficar com a vaga.

A seleção brasileira voltará a treinar nesta quarta-feira (13), quando Tite deverá definir a escalação. Na sequência, o grupo viajará para a Arábia Saudita, onde, em Riade, enfrentará a Argentina na sexta-feira, às 14h (de Brasília).

Após enfrentar os argentinos, a seleção brasileira terá pela frente a Coreia do Sul, na terça-feira (19), em Abu Dhabi. Depois desses jogos, a equipe atuará apenas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, que começarão em março do ano que vem.

Jejum

Contra a Argentina, o Brasil vai tentar encerrar um jejum de vitórias que começou após a conquista do título da Copa América, em julho. Depois da competição, a seleção empatou por 2 a 2 com a Colômbia e foi derrotada por 1 a 0 pelo Peru, em amistosos realizados nos Estados Unidos. na sequência, acumulou dois empates por 1 a 1, com Senegal e Nigéria, em amistosos realizados em Cingapura.