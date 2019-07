Aeroporto Municipal tem alteração nos horários dos voos no mês de agosto

O Aeroporto Luiz Dalcanale Filho em Toledo terá alterações no horário do voo. A partir do dia 05 de Agosto, os voos no município voltam a ser no período matutino. Os novos horários serão de segunda a sexta-feira com saída de Curitiba às 09h25 e chegada prevista em Toledo às 10h55. Já na rota inversa, a saída de Toledo acontece às 11h25 com chegada em Curitiba às 12h45. No domingo os horários são diferenciados saindo de Curitiba às 9h40, chegando em Toledo às 11h10, saindo de Toledo às 11h50, chegando em Curitiba às 13h10.

A Azul Linhas Aéreas começou a operar em Toledo no dia 9 de janeiro e no mês de abril estabeleceu voos diários de Toledo a Curitiba. Recentemente, foi finalizado no Aeroporto a instalação das placas de sinalização vertical, que compõem os auxílios visuais à navegação aérea, garantindo uma maior segurança e orientação aos pilotos para as operações realizadas neste Aeroporto. Até o mês de junho, a média de embarque é 62 pessoas embarcadas e 56 pessoas desembarcadas. Neste período, já passaram no Aeroporto 9.050 pessoas.

Confira:

HORÁRIOS VOOS AZUL – AEROPORTO DE TOLEDO – SBTD/TOW

DIAS CURITIBA – TOLEDO TOLEDO – CURITIBA