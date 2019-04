Aeroporto Municipal: Começam os voos diários de Toledo a Curitiba

Operando no Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho, em Toledo desde o dia 9 de Janeiro, a Azul Linhas Aéreas iniciou os voos diários de Toledo a Curitiba nesta quarta-feira (3), de domingo a sexta. Com saída de Curitiba a Toledo as 9h15 e chegada prevista às 10h45 e de Toledo a Curitiba o voo a saída as 11h15 e chegada prevista às 12h40. Nos voos de domingo haverá um horário diferenciado: de Curitiba para Toledo sairá às 9h45 com chegada às 11h15 e de Toledo a Curitiba saindo às 11h50 e chegada prevista para 13h15.

“Desde o início das operações da Azul em Toledo, a empresa já havia feito um estudo de viabilidade para voos diários, tendo em vista que a região oeste tem uma certa demanda, nestes 11 voos no período de janeiro a março, tivemos uma média de 65 pessoas tanto embarcando quanto desembarcando em cada voo”, comenta o Secretário do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Inovação e Turismo, Jozimar Polasso.

Ele também ressalta a necessidade da região ter estes voos. “Esta é uma necessidade da nossa região, tendo em vista que temos vários empresários que procuram nosso aeroporto para o deslocamento até a capital do estado e de lá se deslocar para outras cidades ou países. Alguns municípios do Mato Grosso do Sul estão nos procurando para esses voos da empresa”.

Investimentos futuros no Aeroporto

O Poder Executivo vai investir ainda mais no Aeroporto Luiz Dalcanale Filho para avançar a certificação final prevista ainda neste ano. Serão investidos ainda neste ano, cerca de R$ 450 mil para a Estação Meteorológica de Superfície (EMS-3), a ampliação do Pátio de Estacionamento de Aeronaves. Ainda deve ser adquirido um Sistema de Luzes Indicadoras de Rampa de Aproximação (PAPI).