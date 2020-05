Aeroporto de Umuarama é inserido nos estudos de infraestrutura aeroportuária

O Governo do Estado avança no processo para a execução de obras na malha rodoviária estadual por meio do Banco de Projetos. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) já publicou as licitações de dez projetos de engenharia, em parceria com o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). Lançado em 2019, o Banco de Projetos disponibiliza R$ 350 milhões exclusivamente para projetos executivos e envolve, além da reestruturação de rodovias, obras em ferrovias e na área da segurança pública. A região de Umuarama ficou de fora do processo, mas teve o Plano Diretor do Aeroporto Orlando de Carvalho inserido em estudos de infraestrutura aeroportuária.

Para as rodovias já foram destinados R$ 29,9 milhões na elaboração de projetos executivos, apesar de inda haver a probabilidade de uma economia por conta da disputa entre as empresas participantes, que ofertam valores menores que o estimado para vencer a licitação.

Programas

Além dos dez projetos para as rodovias, o DER/PR também avançou em estudos de infraestrutura para os modais ferroviário, aquaviário e aeroportuário. Todos fazem parte do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, em parceria com o BID, e já tiveram o processo de licitação iniciado. São eles:

– Estudos de Viabilidade Técnica-operacional, Econômico-financeira, Ambiental e Jurídica (EVTEA-J) para implantação e readequação da malha ferroviária da Ferroeste, ligando o Oeste do Estado ao Porto de Paranaguá. São mais de 1,3 mil quilômetros divididos em dois trechos: Maracaju (MS) até Paranaguá e Foz do Iguaçu até Cascavel.;

– Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Socioambiental das linhas de transporte aquaviárias intermunicipais de passageiros do litoral Norte do Paraná. As linhas envolvem os trechos entre Pontal do Sul e a Ilha do Mel; Paranaguá e Guaraqueçaba; Paranaguá e Ilha das Peças; Paranaguá e Superagui e Paranaguá e Ilha Rasa;

– Planos diretores aeroportuários para os aeroportos Juvenal Loureiro Cardoso, de Pato Branco, e Orlando de Carvalho, de Umuarama.

Rodovias

A parceria com o BID já garantiu o início do processo licitatório de dez projetos para rodovias estaduais, sendo que três deles já tiveram seus respectivos contratos assinados: a duplicação da PR-445 entre Irerê (Londrina) e Mauá da Serra, no Norte do Paraná, a restauração e ampliação da capacidade da PR-180, entre Goioerê e Quarto Centenário e a duplicação da PR-151, entre Ponta Grossa e Palmeira.

Além desses três, os seguintes projetos já receberam propostas de empresas e consórcios interessados em elaborá-los e o DER trabalha nos trâmites internos para, em seguida, anunciar o vencedor da licitação e assinar o contrato nos próximos meses: – Duplicação da PR-412, entre Matinhos e Pontal; – Duplicação da PR-506, em Campina Grande do Sul; – Pavimentação da PR-574 e da PR-575, ligando o distrito de Palmitópolis (Nova Aurora) ao distrito de Jotaesse (Tupãssi), passando por Cafelândia; – Restauração e ampliação da capacidade da PRC-466, entre Pitanga e Turvo; – Pavimentação da PR-239, entre Mato Rico e Roncador.

Completam a lista dos dez projetos a ampliação da PRC-466 entre Turvo e Guarapuava, e a restauração das PRs-239 e 317, no trecho entre Assis Chateaubriand e Toledo.