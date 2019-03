Cascavel: “fumacê” será lançado para conter Aedes Aegypti na região do Alto Alegre

Devido ao aumento significativo de casos positivos de Dengue em Cascavel – em especial na região do Bairro Alto Alegre, onde as diversas ações no sentido de conter a propagação do mosquito transmissor não alcançaram os resultados esperados, a Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental solicitou apoio à Secretaria de Estado da Saúde, que liberou a pulverização com UBV (Ultra Baixo Volume) pesado no bairro, o popularmente conhecido “Fumacê”.

A ação terá início esta semana, abrangendo 233 quarteirões do Alto Alegre, assim que Cascavel receber o veículo equipado com a bomba de pulverização, cedido pela Secretaria de Estado da Saúde, para este fim. O veículo vem de Maringá, cidade que solicitou aplicação para 3 mil quarteirões. A aplicação de inseticida ”fumacê” é liberada apenas em casos específicos, após análise do índice de infestação, levando-se em consideração o número de habitantes do bairro e o índice de casos positivos. É a última alternativa utilizada para controle do vetor (mosquito alado), uma vez que não combate os focos. Em Cascavel, dos 82 casos positivos de dengue, 47 estão no Bairro Alegre. A última vez que Cascavel havia solicitado a aplicação do inseticida, foi no ano de 2012.

“Salientamos que a participação da população é primordial para o controle efetivo do mosquito transmissor, uma vez que, mesmo com aplicação de inseticida, se não ocorrer a eliminação de criadouros e focos pela população dentro das residências, novos mosquitos irão eclodir e todos os esforços serão em vão”, detalha a diretora da Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi.

Aplicações

De acordo com ela, as aplicações serão concentradas somente neste bairro e serão realizadas das 5h às 10h e das 17h às 22h. A atividade será divulgada com antecedência, na imprensa, e também com carro de som na área a ser trabalhada, no dia anterior à aplicação, para que os morados possam abrir os imóveis, recolher os animais antes da aplicação, cobrir gaiolas, proteger alimentos, tampar caixas de água e proteger pessoas alérgicas ou com problemas respiratórios.

De acordo com Beatriz, a melhor prevenção e a maneira mais eficaz de controlar a transmissão de casos de arboviroses é a eliminação mecânica de criadouros. Isso significa retirar e/ou vedar os recipientes que acumulam água. “Reforçamos que é preciso eliminar todo tipo de foco de criadouro, em água parada. Do contrário não conseguiremos conter a propagação do mosquito”.

DADOS DENGUE

Tabela 1: Casos notificados de dengue, zika vírus e febre chikungunya, residentes em Cascavel, 31/07/2018 A 15/03/2019 (semana epidemiológica 31/2018 a 11/2019):

DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA NOTIFICADOS (suspeitos) 535 32 47 AUTÓCTONES ATRIBUÍDOS 78 01 00 00 00 00 IMPORTADOS 02 00 00 DESCARTADOS 157 22 30 INCONCLUSIVOS Aguard. resultado 05 292 01 09 00 17

Fonte: Sinan_on line/SMS/DVIEP 07

Bairros com casos positivos de dengue: 82 casos.

BAIRROS AUTÓCTONES IMPORTADOS ATRIBUÍDA Aclimação 02 – – Alto Alegre 47 1 1 Canadá 02 – – Cancelli 01 – – Centro 01 – – Claudete 01 – – Coqueiral 02 – – Esmeralda 02 – – Floresta 01 – – Guarujá 02 – – JD Independência – 01 – Maria Luiza 02 – – Nova York 01 – – Pion.Catarinenses 03 – – Palmeiras 02 – – Tropical 02 – – Riviera 01 – – Santa Cruz 01 – – Santo Onofre 01 – – Santos Dumont 01 – – São Salvador 01 – – Sede Alvorada 01 – – Universitário 02 – – TOTAL 79 02 1

Histórico

Dados de 31/07/2016 A 29/07/2017

Tabela 2: Casos notificados de dengue, zika vírus e febre chikungunya, residentes em Cascavel, 31/07/2016 A 29/07/2017 (semana epidemiológica 31 de 2016 a 30 de 2017):

DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA NOTIFICADOS (suspeitos) 872 156 113 AUTÓCTONES 41 00 00 IMPORTADOS 05 00 01 DESCARTADOS 574 129 90 INCONCLUSIVOS 251 27 22

Fonte: Sinan_on line/SMS/DVIEP

Tabela 3: Casos notificados de dengue, zika vírus e febre chikungunya, residentes em Cascavel, 30/07/2017 a 30/07/2018 (semana epidemiológica 31 de 2017 a 30 de 2018).

DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA NOTIFICADOS (suspeitos) 481 68 65 AUTÓCTONES 24 00 00 IMPORTADOS 04 00 02 DESCARTADOS 345 61 57 AGUARDANDO RESULTADO 108 105inconclusivo 03 aguard. Res. 07 06inconclusivo 01 aguard. Res. 06

Fonte: Sinan_on line/SMS/DVIEP