Adrenalina e confraternização das famílias marcam o 9º “Pinga na Lama”

Adrenalina, doses de emoção com obstáculos na lama e confraternização das famílias. Esses componentes fizeram da nona edição do “Pinga na Lama” – evento tradicional de trilheiros -, realizado no último fim de semana pelo grupo Lobos da Trilha, com apoio do governo municipal de Santa Terezinha de Itaipu, um dos melhores e maiores eventos do gênero no Paraná.

Nesta edição, 543 pilotos de vários estados do Brasil, além do Paraguai e Argentina participaram da programação que uniu, trilha, música, exposição de carros antigos e alimentação. “Foi incrível. Os pilotos compareceram superando nossa expectativa”, destacou o presidente do grupo Lobos da Trilha, Andriel Francisco Arcaro. Ele citou como fundamental o apoio do poder público, que cedeu o Parque de Exposições e Eventos e deu suporte para que tudo transcorresse dentro do programado. Esse ano, o evento contou com um interprete de libras, para que as pessoas com deficiência auditiva pudessem desfrutar do evento. “É um evento familiar e a cada ano inovamos para que seja ainda melhor”, destacou Arcaro.

O prefeito Cláudio Eberhard prestigiou o evento e destacou a parceira de sucesso entre o poder público e a equipe Lobos da Trilha. “O ‘Pinga na Lama’ é um evento tradicional, que leva o nome do nosso município para outros estados. Somos parceiros de ações como essa que fazem a diferença, contribuindo para o aquecimento econômico de nossa cidade e proporcionando momentos de lazer entre as famílias”.

Aprovado – “Esse é o terceiro ano que participo do evento e, assim como em anos anteriores, a organização e a estrutura são de excelente qualidade”, disse Marcelo Schons, piloto de Pato Bragado. “Com certeza eu voltarei”.

Para o piloto de Foz do Iguaçu, Otoniel Oliveira Alves o evento foi emocionante. “Poder reunir a família e os amigos em um evento como este é muito bom. Percebemos que o ‘Pinga na Lama’ é pensando nos trilheiros, mas busca a integração das famílias que também prestigiam o evento”, finalizou.

Confira os ganhadores:

Rafael Luis Bruxel (Pato Bragado) – 1 moto CRF 250

Vanderlei Nahirne (Vila Maganin/Paraguay) – 1 moto CRF 230

Massao sawazaki (Foz do Iguaçu) – 1 moto CRF 230