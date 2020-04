ADI pelo Paraná: obras antecipadas e auxílio emergencial

Obras antecipadas

O governo do Paraná está antecipando as obras dos hospitais regionais de Guarapuava e Ivaiporã para atendimento de pacientes vítimas da pandemia. O Hospital Regional de Telêmaco Borba já está concluído e vai abrir nos próximos dias. Com as três unidades, serão 82 leitos adicionais de UTI e 250 de enfermaria disponíveis à população. O governador Ratinho Junior está vistoriando as obras e a instalação dos leitos de UTI.

Esperança

O remédio remdesivir pode ser mais uma esperança de tratamento contra a covid-19. Um estudo inicial, publicado na revista científica The New England Journal of Medicine, trouxe resultados promissores do uso desse medicamento em pacientes considerados graves. Pesquisadores informaram, ainda, que estão sendo conduzidas outras pesquisas com a droga e que novos dados serão divulgados nos próximos dias.

Auxílio emergencial

O benefício de R$ 600 pago a trabalhadores de baixa renda afetados pela pandemia de coronavírus começa a ser sacado no próximo dia 27. A Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos, anunciou o novo calendário. Os saques ocorrem conforme o mês de nascimento do beneficiário.

***Inédito

O STF realiza nesta semana uma sessão plenária por meio de videoconferência. Até agora, o tribunal só utilizava esse tipo de recurso nos julgamentos de suas duas turmas. Além dessa novidade, os principais itens da pauta dizem respeito às medidas de saúde pública tomadas pelos diferentes entes federativos para combater a pandemia do novo coronavírus.

Desabafo

O senador Alvaro Dias (Pode) desabafou com a cobrança de “taxa” feita pelos sindicatos a empresários e empregados para homologar acordos de suspensão temporária de contratos de trabalho. “Já tem entidade sindical cobrando R$ 500 por contrato chancelado e até R$ 2.500 por empresa. Em meio à pandemia, os sindicatos estão explorando e ganhando dinheiro com o desespero de patrões e empregados. E tudo isso com o aval do STF”.

Sem exageros

O ministro Sergio Moro (Justiça) disse que é preciso tomar cuidado com exageros cometidos por autoridades para punir as pessoas que descumprirem medidas de isolamento social para combater o novo coronavírus. “As pessoas têm que seguir as orientações que forem necessárias para debelar essa pandemia e nós temos que tomar cuidado com exageros, com atos que possam representar alguma espécie de abuso”.

Cloroquina

O deputado Stephanes Junior (PSD) defendeu uso da cloroquina no tratamento da covid-19. “O [presidente] Bolsonaro tem razão. A hidroxicloraquina já deveria estar sendo usada na rede pública já nos primeiros sintomas da doença e não quando tivesse de forma grave. Os Hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês e muitos outros do País já estão usando dessa forma. O medicamento é muito mais eficaz e não tem patente”.

***Explico

Stephanes Junior explicou o motivo da rapidez no uso do medicamento no Paraná: “O vírus é mais letal no inverno e o pico vai acontecer no frio da Região Sul. Noventa por cento das pessoas que têm contato com o vírus são assintomáticas, um percentual pequeno pega a doença leve e um menor ainda, a doença de maneira grave. Se levarmos a curva para o inverno, muitas pessoas vão ficar doentes, mais que o dobro do que no verão e mais ainda vão ficar de forma grave. As temperaturas ficam entre 0 e 10 graus, ideal ao vírus ser mais forte e deixar as pessoas mais doentes”.