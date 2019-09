Abertas inscrições para 2ª Olimpíada de Matemática

Já estão abertas as inscrições para 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Nível A (Obmep – Nível A) para estudantes das 4ª e 5ª séries do ensino fundamental, matriculados em escolas públicas municipais, estaduais e federais. No ano passado, primeiro ano de implantação da prova, 1,5 milhão de estudantes de 20 mil escolas públicas de todo Brasil participaram da olimpíada, criada pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada).

Na avaliação do coordenador-geral da Obmep e diretor adjunto do Impa, Claudio Landim, a olimpíada do ano passado “foi um sucesso, porque tivemos pouco tempo para anunciar. Os resultados foram animadores”. Mais de 2 mil municípios se inscreveram para a prova do Nível A.

A prova do Nível A é diferente das provas da Obmep tradicional, destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental e aos do ensino médio e que acontece desde 2005.

Mudança do ensino

As inscrições para a Obmep Nível – A são gratuitas e deverão ser feitas em nome das escolas, exclusivamente pelas Secretarias de Educação municipais e estaduais ou pelos representantes das escolas federais, por meio de um link enviado por e-mail. Dúvidas podem ser esclarecidas em nivela@obmep.org.br. As inscrições se estenderão até 11 de outubro.

Projeto-piloto

O Impa está iniciando um projeto-piloto de formação de professores do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Todas as atividades da olimpíada vêm acompanhadas de programas para estimular o ensino da matemática.

O Impa está produzindo material didático para tentar melhorar a qualidade do ensino da matemática nessa primeira faixa. A ideia é que esse curso seja oferecido presencialmente às secretarias municipais e estaduais que adiram ao programa e, depois, oferecido virtualmente às outras. O material didático ficará disponível depois na internet.