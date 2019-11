Abaixo assinado pede construção de viaduto próximo ao Lago Municipal de Cascavel

Um Ato Solene na Câmara de Vereadores de Cascavel nesta quinta-feira (7), marca a entrega aos Deputados Estaduais, Coronel Lee e Marcio Pacheco; ao Prefeito Municipal Leonaldo Paranhos; aos vereadores da Comissão de Segurança e Trânsito da Câmara Municipal e ao Superintendente de Articulação Regional do Governo do Estado, Sr Aldino Jorge Bueno um abaixo assinado com aproximadamente 5 mil assinaturas colhidas nos bairros Cascavel Velho, Veneza, Itália, Turisparque, Região do Lago, Universitário, Presidente e outras regiões de Cascavel, solicitando que seja construído um Viaduto ou uma Trincheira na BR-277, no km 587+350 na altura das Ruas Munique e Waldemar Casagrande, ligando o Bairro Cascavel Velho com a Região do Lago em Cascavel.

Uma obra fundamental para ligação com a região sul da cidade e indispensável para a segurança na travessa da rodovia BR-277.

SERVIÇO

O que? Entrega abaixo assinado

Data: 7 de novembro de 2019;

Horário: 10h;

Local: Câmara de Vereadores de Cascavel (Rua Pernambuco, 1843 – Centro, Cascavel);