Recuperada da lesão, Marta pode ser a grande novidade da seleção brasileira na segunda partida pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está sendo disputada na França. Depois de mais de 15 dias no departamento médico, tratando de uma lesão muscular na coxa esquerda, a atacante Marta voltou a treinar com as demais companheiras da seleção. Durante o coletivo, Marta se movimentou bastante, com rápidos toques de bola e fez gols, mostrando que está totalmente recuperada.