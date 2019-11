40ª Expovel: Pecuária deve movimentar R$ 20 milhões

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – A 40ª edição da Expovel (Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Cascavel), que teve início ontem e segue até domingo (17), deve movimentar, apenas no setor pecuário, com leilões e venda de animais, cerca de R$ 20 milhões.

São expositores de diversos estados, que, além dos 1.800 bovinos que serão leiloados, trazem também outros tipos de animais, de coelhos a pôneis, tudo disponível para a venda. No setor de exposição, uma novidade exótica deve atrais muitos olhares: “Este ano teremos lhamas no setor de exposição. Não para venda. Elas vêm de um criatório de Curitiba”, revela Adani Triches, presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná.

Comércio

As expectativas são altas também em relação às vendas, especialmente de maquinário agrícola, que volta à feira em grande estilo. O comércio tem cerca de 700 expositores. “Este ano voltamos a ter a exposição de máquinas agrícolas, que faz parte do nosso DNA… São quatro empresas expondo e, sem dúvida, as vendas devem ser expressivas. Assim como em todo o comércio, estamos com o parque lotado de empresas que trazem seus melhores produtos”, ressalta Adani.

A praça de alimentação, com comidas variadas para agradar a todos os paladares, também é uma aposta da feira.

Público

A aposta para esta 40ª edição também é recorde de público. Os organizadores estimam que passem pela feira, nos seis dias, cerca de 320 mil pessoas, número significativamente maior que os 270 mil visitantes que estiveram presentes no evento em 2018.

Novidades e shows

Para atrair tanta gente a aposta da organização vai além das novidades nas exposições e no comércio: “O Parque de Diversões é destaque nesta edição. Com diversos equipamentos e brinquedos diferentes, teremos até uma nave, tudo para agradar a criançada também”, garante o presidente.

Os grandes shows são apostas certeiras de atração: hoje (13) tem show com Zé Neto e Cristiano, no sábado (16) tem show de Matheus e Kauan e no domingo (17), show com César Menotti e Fabiano.

Nesta quarta-feira (13) tem rodeio e, na quinta-feira (14), o tradicional corte do bolo do aniversário de 68 anos de Cascavel.