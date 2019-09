4 mil quilômetros: Governo inicia estudos para pedagiar rodovias

Curitiba – O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, assina nesta sexta-feira (13) a Ordem de Serviço para o início dos estudos das Concessões de Rodovias Paranaenses. O ato será realizado das 9h30 às 12h no auditório da secretaria (Avenida Iguaçu, 420).

A estatal federal EPL (Empresa de Planejamento e Logística S.A) será a responsável por realizar estudos de viabilidade para a concessão à iniciativa privada de mais de 4 mil quilômetros de rodovias no Paraná. Dentre elas estão, além do Anel de Integração, já pedagiado, trechos de rodovias estaduais e algumas federais, como a BR-163.

O evento contará com a participação do secretário nacional de Transportes Terrestres e Aquaviário, Jamil Megid Júnior; do diretor-presidente da EPL, Arthur Lima; e do chefe do Departamento de Consultoria em Parcerias Público-Privadas para o Brasil do IFC, Bernardo Almeida.

A proposta do governo é de que as tarifas sejam pelo menos metade do valor atual e que contemplem obras importantes e que foram ignoradas nas atuais concessões.

Os contratos com as seis concessionárias do Anel de Integração se encerram em 2021.