Pedágios: Justiça homologa acordos de leniência; Confira como ficam os novos valores 

Curitiba – A Ecorodovia, controladora das concessionárias Ecovia e Ecocataratas, divulgou fato relevante nessa sexta-feira (6) informando que foi homologado o acordo de leniência com a força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná. A partir da homologação começa a correr o prazo de 30 dias para a redução de tarifas em 30%. As informações são da Gazeta do Povo.

As empresas concordaram em pagar R$ 400 milhões, sendo uma parte para custear a diminuição dos preços e o restante para bancar obras, sendo R$ 20 milhões a serem aplicados no trecho da Ecovia e R$ 130 milhões nas rodovias da Ecocataratas. Há ainda R$ 30 milhões em multa. As empresas são responsáveis por trechos da BR-277, tanto na ligação de Curitiba com o litoral do Paraná, como entre Guarapuava e Foz do Iguaçu.

O acordo foi baseado no reconhecimento de que irregularidades foram praticadas e com a condicionante de entregar novas provas e colaborar com as investigações, como o pagamento de propinas em troca de aditivos contratuais que elevaram as tarifas ou retiraram a obrigação de fazer obras.

A negociação segue os moldes de outro acordo de leniência, firmado com a Rodonorte. Em março, a concessionária concordou em pagar R$ 750 milhões (divididos entre multa, realização de obras e redução de tarifa). Em abril, os valores praticados nas sete praças de pedágio passaram a ser 30% menores.

Pela redução proposta, no caso da Ecovia, o valor para carros deve sair de R$ 20,90 para R$ 14,63, mas provavelmente a tarifa seja arredondada. Já nas cinco praças da Ecocataratas, os preços para automóveis variam atualmente de R$ 12,50 a R$ 16,40 e, com a redução de valores, as tarifas devem ficar na faixa de R$ 8,75 a R$ 11,48.

Confira a estimativa de redução nos valores para carros: