Milhares de agricultores do oeste protestam contra a política vigente que, segundo eles, está levando a agricultura à falência. Em Toledo, um boneco simbolizando o ministro da Agricultura foi sacrificado pelos manifestantes. Em Cascavel, o protesto teve tratores e colheitadeiras com um protesto inflamado pelo então prefeito Fidelcino Tolentino, que prometia fechar rodovias se não houvesse mudanças até o fim do mês.