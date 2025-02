TJD não acata pedido do FC Cascavel e mantém resultado de jogo

A sessão do Pleno do TJD do futebol paranaense realizado na tarde desta quinta-feira (06) manteve o resultado da partida entre Paraná Clube e FC Cascavel, realizada no último dia 29. Por unanimidade, os auditores entenderam que o artigo alegado pelo departamento jurídico do time cascavelense foi equivocado, por não se tratar de reversão de resultado.

Nas sustentações dos votos, vários dos auditores entenderam que o erro de direito tem como principal responsável o quadro de arbitragem da partida por permitir as seis alterações.