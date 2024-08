Termina 1ª regional dos Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola

Entre os dias 22 e 25 de agosto, equipes de 173 municípios participaram da primeira fase regional dos Jogos Escolares Bom de Bola, que atendem especificamente a modalidade de futebol de campo, nas categorias de 12 a 14 anos (Ensino Fundamental) e 15 a 17 anos (Ensino Médio). Ao todo, foram mais de 8,3 mil pessoas, entre alunos-atletas e comissão técnica.

Os jogos são uma realização do Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das gestões municipais e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.

Segundo a coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, Márcia Tomadon, o aumento do número de participantes nesta competição se deve ao interesse do público e facilidade de organização da modalidade. “É sempre um grande prazer fazer o futebol de campo, é uma competição que cabe em municípios bem pequenos. É somente uma modalidade e um evento bem interessante”, afirma.

Na primeira etapa, as sedes foram: Kaloré, São José dos Pinhais, Formosa do Oeste, Três Barras do Paraná, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Medianeira, Pinhão, Jaboti, Rio Bonito do Iguaçu, Astorga, Terra Rica, Tibagi, Reserva e Santa Helena.

Confira os campeões de cada uma:

Kaloré

Feminino (12-14) Ce Antonio G Novaes (Arapongas)

Feminino (15-17) C São José (Apucarana)

Masculino (12-14) C Olimpus (Arapongas)

Masculino (15-17) C São José (Apucarana)

São José dos Pinhais

Feminino (12-14) Ce Frederico Guilherme Giese (Piên)

Feminino (15-17) Ce Des. Clotário Portugal (Campo Largo)

Masculino (12-14) Ce Anita Canet (Fazenda Rio Grande)

Masculino (15-17) Ce Júlio Szymanski (Araucária)

Formosa do Oeste

Masculino (12-14) Ee Jorge Nacli (Nova Aurora)

Masculino (15-17) Ce Humberto De A C Branco (Jesuítas)

Três Barras do Paraná

Feminino (12-14) Ce Jose Bonifacio (Anahy)

Feminino (15-17) Ce Orlando L Zampronio (Santa Lúcia)

Masculino (12-14) Ce Princesa Izabel (Três Barras Do Paraná)

Masculino (15-17) Ce Marilis F Pirotelli (Cascavel)

Cornélio Procópio

Feminino (12-14) Ee Bairro Bela Vista (Bandeirantes)

Feminino (15-17) Ceep Ozório G. Nogueira (Bandeirantes)

Masculino (12-14) Ccm Cívico Militar João Turin (São Sebastião Da Amoreira)

Masculino (15-17) Ce Cyriaco Russo (Bandeirantes)

Francisco Beltrão

Feminino (12-14) Ccm Dom Carlos Eduardo (Realeza)

Feminino (15-17) Ce Arnaldo Busato (Verê)

Masculino (12-14) Ce Eduardo V Suplicy (Francisco Beltrão)

Masculino (15-17) Ce Mário De Andrade (Francisco Beltrão)

Medianeira

Feminino (12-14) Ce João Manoel Mondrone (Medianeira)

Feminino (15-17) Ce João Manoel Mondrone (Medianeira)

Masculino (12-14) Ce Dom Pedro Ii (Foz Do Iguacu)

Masculino (15-17) Ce Barão Do Rio Branco (Foz Do Iguacu)

Pinhão

Feminino (12-14) Ce P Izabel F Siqueira (Reserva Do Iguacu)

Feminino (15-17) Ce P Izabel F Siqueira (Reserva Do Iguacu)

Masculino (12-14) Ce Professor Mario Evaldo Morski (Pinhão)

Masculino (15-17) Ce Visconde De Guarapuava (Guarapuava)

Jaboti

Feminino (12-14) Ce Julia Wanderley (Jaboti)

Feminino (15-17) Ce Julia Wanderley (Jaboti)

Masculino (12-14) Ee Francisco Inácio De Oliveira (Tomazina)

Masculino (15-17) Ce Carlos Gomes (Tomazina)

Rio Bonito do Iguaçu

Feminino (12-14) Cei Rio Das Cobras (Nova Laranjeiras)

Feminino (15-17) Cei Rio Das Cobras (Nova Laranjeiras)

Masculino (12-14) Cei Rio Das Cobras (Nova Laranjeiras)

Masculino (15-17) Ce Olavo Bilac (Cantagalo)

Astorga

Feminino (12-14) Ce Maria C N De Souza (Presidente Castelo Branco)

Feminino (15-17) Ce Monteiro Lobato (Floresta)

Masculino (12-14) Ee Giampero Monacci (Itambé)

Masculino (15-17) C Platão (Maringá)

Terra Rica

Feminino (12-14) Ce Lysimaco F Da Costa (Paranapoema)

Feminino (15-17) Ce Carlos Gomes (Sao Joao Do Caiua)

Masculino (12-14) Ce Lourdes A Melo (Itaguajé)

Masculino (15-17) Ce Paraiso Do Norte (Paraíso Do Norte)

Tibagi

Feminino (12-14) C Integração (Ponta Grossa)

Feminino (15-17) C Dynâmico (Ponta Grossa)

Masculino (12-14) C Integração (Ponta Grossa)

Masculino (15-17) C Dynâmico (Ponta Grossa)

Reserva

Feminino (12-14) Ce Sapopema (Sapopema)

Feminino (15-17) Ce Sapopema (Sapopema)

Masculino (12-14) C Positivo Telêmaco Borba (Telêmaco Borba)

Masculino (15-17) Ce Gabriel Rosa (Curiúva)

Santa Helena

Feminino (12-14) Ce Gaspar Dutra (Nova Santa Rosa)

Feminino (15-17) Ce Sen Attilio Fontana (Toledo)

Masculino (12-14) C Gabriela Mistral (Palotina)

Masculino (15-17) Ce Pres Artur C Silva (Terra Roxa)

REGIONAL DE CURITIBA

Começa nesta segunda-feira (26) a etapa da capital paranaense, com mais de 500 estudantes de 18 escolas estaduais, municipais e particulares de Curitiba. As partidas seguem até sexta-feira (30) e serão realizadas em dois locais: Clube Atlético Boqueirão e Vila Hauer Esporte Club. Assim como as regionais 1 e 2, a etapa vale vaga na Fase Macrorregional

PRÓXIMAS ETAPAS

A fase macrorregional será realizada nos municípios de Balsa Nova, São Mateus do Sul, Dois Vizinhos, Boa Vista da Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Porto Rico, Jardim Alegre e Ribeirão do Pinhal, entre 19 e 22 de setembro. A final será na cidade de Pérola, no noroeste, campeã em 2023, entre os dias 8 e 13 de outubro.

Programação completa do JEPS Bom de Bola 2024:

26 a 30 de agosto – Jogos Escolares Bom de Bola (Regional Curitiba)

5 a 8 de setembro – Jogos Escolares Bom de Bola (Regional 2)

19 a 22 de setembro – Jogos Escolares Bom de Bola (Macrorregional)

8 a 13 de outubro – Jogos Escolares Bom de Bola (Final)

Os documentos oficiais – boletim, programação, resultados, classificação final e notas estão disponíveis no site da Secretaria de Estado do Esporte e no aplicativo da Paraná Esporte, disponível no Google Play e na Apple Store.

Fonte: AEN