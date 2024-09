Roberto Melo: o preparador que forma goleiros de destaque no Cascavel Futsal

Nos últimos três anos, o Cascavel Futsal teve dois ex-goleiros indicados entre os 10 melhores do mundo. Em 2022, André Deko foi um dos apontados na lista do site Futsal Planet pela temporada de 2021, quando o Cascavel Futsal foi campeão da Liga Nacional e também da Série Ouro do Paranaense. Já neste ano, o goleiro Matheus que passou pelo Tricolor, foi indicado entre os 10 melhores do mundo na temporada de 2023, em que o Cascavel conseguiu o título da Libertadores.

E sempre por trás de um grande goleiro, tem um grande preparador de goleiros. Em Cascavel, a função é ocupada por um excelente profissional, com uma carreira extensa de conquistas. Roberto Melo é esse cara no Cascavel Futsal. Profissional de renome no cenário nacional com passagens por grandes equipes, Roberto é o responsável desde 2020 do treinamento dos goleiros do Tricolor. Com carreira consolida e com cerca de 17 anos na profissão, Roberto destacou a importância do seu trabalho e afirmou que é muito feliz em sua atuação.

“Sou um cara muito feliz. Estar no Cascavel pela quinta temporada e o nosso trabalho graças a Deus, vem brilhando. Já são dois goleiros entre os 10 melhores do mundo. É um motivo de grande felicidade trabalhar com grandes goleiros e ver eles brilhando aí no no mundo. Que continue assim aqui no Cascavel e que de tudo certo, que esses goleiros brilhem muito”, disse Roberto.

Ele também destacou a necessidade de se observar as particularidades de cada goleiro para a realização de trabalhos que trazem resultados positivos.

“Sempre os goleiros tem metas diferentes nos trabalhos. Goleiros não são parecidos. Então há técnicas diferentes que a gente utiliza no nosso dia a dia. Alguns tem desenvolvimento maior com os pés e o outros você já vai trabalhar mais dentro do gol”, explicou.

Foto: Assessoria Cascavel Futsal

Fonte: Assessoria Cascavel Futsal