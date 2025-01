Nova derrota acaba com chances dos “Piás do Ninho” na Copinha

Diferente do que aconteceu na primeira partida, o aurinegro tentou ter maior presença no meio-campo, mas não conseguiu chegar ao ataque no primeiro tempo. O atacante Davi Rosa ficou muito isolado, sem receber bolas, enquanto o setor direito da defesa era facilmente vencido pelos adversários.

Cascavel - O FC Cascavel está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Junior . Na tarde de ontem (8), o time foi derrotado pelo Referência, por 1 a 0 , e segue sem somar ponto em sua primeira participação na principal competição sub-20 do país . A partida de despedida será no sábado (11), às 12h45, contra o Boavista (RJ) que também não somou ponto. Sport e Referência definem quem fica com o primeiro lugar do grupo.

Cascavel - Após as primeiras etapas realizadas, uma delas com 48 horas de desafios, a disputa das motos está pegando fogo no Rali Dakar 2025. O piloto norte-americano Skyler Howes, da equipe Monster Energy Honda HRC, é o vice-líder e agora está a apenas 6m51s do atual ponteiro, o australiano Daniel Sanders. O Rali Dakar […]

Cascavel - A oitava temporada da Gold Classic já tem data definida para começar. As corridas da primeira etapa do campeonato serão disputadas no autódromo de Interlagos no dia 25 deste mês, integrando a programação preliminar do GP de São Paulo/1000 Milhas Chevrolet Absoluta, evento que mais uma vez abrirá as ações de uma temporada […]

Última rodada

De hoje até sábado acontecem os jogos da última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior. Pelo menos metade dos times que avançam para a segunda fase garantiram a classificação antecipadamente. Outros 26 classificados serão conhecidos com as últimas partidas de cada um dos 32 grupos.

Dois times paranaenses entram em campo hoje para decidir a classificação. O Coritiba, que disputa o grupo 15, enfrenta a Desportiva Brasil, a partir das 15h15, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. Os dois times lideram o grupo com quatro pontos e um empate classifica os dois. Caso seja derrotado, o Coxa precisa que não tenha vencedor na partida entre Dom Bosco e Hercílio Luz.

O Azuriz disputa o grupo 6 e fará uma partida de confronto direto com o CA Bandeirante, às 15h15, no Estádio Mario Lima Santos, em Bradowski. O time do sudoeste é o vice-líder, com quatro pontos, e também precisa do empate para ficar com uma das vagas. O líder do grupo é o Botafogo, também com quatro pontos, que joga contra o lanterna Tuna Luso, que já não tem chance de classificação.