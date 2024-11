Lemans disputa título e pode fazer história na AMG CUP em Interlagos

A AMG Cup terá seu momento de decisão ao longo do final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A Super Final da categoria CLA45 tem dois concorrentes que estão praticamente empatados. Fábio Lemans tem 346 pontos contra 342 pontos de Victor Amorim, de acordo com a classificação fornecida pela Federação Paulista de Automobilismo. Quem levar o título, entra para a história como o último campeão da categoria, já que a partir do próximo ano os modelos de carros serão modificados.

“Chegar nesta final é uma vitória, especialmente depois de termos ficado sem pontuar nas três primeiras provas do campeonato e com o Victor vencendo todas. Trabalhamos muito no carro e mostramos que é possível evoluir. Obtivemos poles e vitórias, especialmente na etapa de Goiânia com três vitórias em três provas. E, agora, líder do campeonato para a Super Final. Estou muito motivado para fechar com chave de ouro a temporada e voltar a celebrar um título”, aponta Fábio Lemans, que tem em sua Mercedes-Benz as marcas da Across Películas Especiais, Potenza Capital, Hi-Tech, Motul, Sonhos de Containers e Lemans Motorsport.

A programação da Super Final terá duas corridas disputadas no domingo, às 9h55 e 14h. Antes, os pilotos realizam duas sessões de treinos livres e o classificatório no final da tarde de sábado, que é considerado importantíssimo por Lemans.