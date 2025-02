Esportes FC Cascavel define novo técnico

Cascavel – A diretoria do FC Cascavel confirmou, na manhã desta quarta-feira, que Anderson Simas Luciano, o Tcheco, será o técnico da equipe para a estreia na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. O treinador vem de uma passagem recente no Paraná Clube e estava livre no mercado. No FC Cascavel, […]