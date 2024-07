Fora de casa, Cascavel Futsal é derrotado pelo Campo Mourão

O Cascavel Futsal foi superado por 5 a 2 pelo Campo Mourão em Clássico disputado pela 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal, no Ginásio de Esportes Belin Carolo, em Campo Mourão.

Os gols do Cascavel foram marcados por Gustavinho e Vitinho.

O primeiro tempo foi movimentado, e mesmo com a forte marcação dos dois lados, ambas as equipes conseguiram criar boas chances de gol.

O destaque fica para as boas defesas de Di Fanti, que segurou o zero no placar.

No segundo tempo, faltando 16 minutos por jogar o Campo Mourão abriu o placar com um belo gol de Guilherme Lima.

Faltando 12 minutos, Guilherme Lima marcou seu segundo gol e ampliou o placar para o time da casa.

Faltando 10 minutos e 22 por jogar, Maicon cobrou lateral rápido e encontrou Gustavinho sozinho para diminuir o placar para o Cascavel.

Pouco tempo depois, Ernandes acertou a trave e quase empatou o placar para o tricolor.

Precisando buscar o resultado o Cascavel pressionou a equipe adversária em busca de mais um gol.

Mas em um contra-ataque, Tom fez o terceiro da equipe de Campo Mourão.

Com pouco mais de seis minutos por jogar, o Cascavel trouxe para quadra o goleiro linha, mas tomou o quarto gol, novamente com Guilherme Lima.

Faltando 1 minuto e 22 para o final do jogo, Vandinho diminuiu o placar.

Após finalização de Jhonatan, ele apareceu na área e completou para o gol.

No finalzinho do jogo, o goleiro Françoar se aproveitou do goleiro linha do Cascavel fora do gol e marcou o quinto do Campo Mourão.

Fim de jogo: Campo Mourão 5 x 2 Cascavel.

A Serpente agora volta às atenções para a Série Ouro. Na quarta-feira (17), recebe o Mangueirinha Futsal no Ginásio da Neva. O jogo será de portões fechados devido à punição que o clube cumpre.

Fonte: Assessoria