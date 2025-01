FC Cascavel volta a campo hoje após interrupção pelas chuvas

Cascavel - O torcedor do FC Cascavel terá uma manhã de fortes emoções. A partir das 10h30 o time entra em campo para enfrentar o São Joseense, no Estádio do Pinhão. A partida estava prevista para ontem, mas uma intensa chuva na região metropolitana de Curitiba impediu que as equipes pudessem completar o duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. O jogo foi interrompido aos seis minutos do primeiro tempo. O árbitro Luiz Alexandre Fernandes chegou a aguardar cerca de 40 minutos, mas a condição do gramado sintético não melhorou. Além disso, o estádio não tem sistema de iluminação, o que inviabilizou o reinício do jogo mais tarde.

Como fica



Quando a partida for reiniciada, os dois times terão que entrar em campo com as mesmas escalações, uma vez que o jogo já tinha iniciado.