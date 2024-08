FC Cascavel abre semifinais em Toledo

Cascavel – O primeiro jogo das semifinais do Paranaense Sub-20 entre FC Cascavel e Operário será disputado neste sábado (3), no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo, a partir das 15h. O local foi escolhido pelo aurinegro após os estragos no Olímpico por conta de jogos com chuva na última semana. Além disso, Toledo será o destino de vários jogadores do elenco profissional para as disputas da Terceira Divisão, reforçando a parceria entre os times.

Para acelerar a adaptação, a equipe fez os últimos treinos na cidade vizinha, com o técnico Cesar Bueno definindo a formação principal com força máxima. “A expectativa para este jogo não poderia ser diferente. Será uma partida muito difícil. A equipe do Operário, que já enfrentamos na segunda fase, possui muitas qualidades individuais e é muito bem treinada. Eles vêm de uma campanha excelente, tendo enfrentado um adversário duro como o Londrina, e agora nos encontramos novamente nesta semifinal”, afirmou o treinador.

A outra semifinal será disputada entre Azuriz e Coritiba, com a primeira partida no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco. Os jogos da volta estão confirmados para o próximo sábado.