Esporte conclui capacitação de acadêmicos que atuarão no Verão Maior Paraná

A Secretaria do Esporte do Paraná (SEES) concluiu nesta sexta-feira (29) a capacitação de acadêmicos de educação física, enfermagem, turismo e comunicação para atuar no projeto Verão Maior Paraná 2024/25, no Litoral e praias de água doce no Noroeste do Estado. São 150 vagas preenchidas.

Durante os cinco dias de qualificação, ministrada na Associação Banestado, em Praia de Leste, mais de 270 estudantes participaram de diversas palestras, cursos e oficinas a respeito das atividades a serem desenvolvidas na temporada, com foco no melhor atendimento à comunidade local e veranistas.

Os alunos mais bem avaliados foram aprovados para compor as equipes que estarão nos postos fixos de Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema, Shangri-lá e Guaratuba, no Litoral, e em Porto Maringá, Porto Rico e Porto São José, no Noroeste do Estado. Além disso, outros foram selecionados para equipes itinerantes de turismo e nos shows a serem realizados nos palcos sunset.

O Verão Maior Paraná é uma ação integrada do Governo do Estado que busca aprimorar a infraestrutura das praias e garantir saúde, segurança, lazer e entretenimento para turistas e moradores durante a temporada.