Empate desgastante faz FC Cascavel mudar programação

Cascavel - O empate diante do lanterna São Joseense, por 1 a 1, na manhã de ontem deixou algumas marcas doloridas para o elenco do FC Cascavel. Além de ser o primeiro time a perder pontos para o último colocado, a equipe teve desgaste acima do esperado com a realização do duelo sob temperatura alta na região metropolitana de Curitiba. O calor e a alta umidade gerada pela chuva do dia anterior, aliados ao gramado sintético, criaram uma verdadeira sauna, tanto que vários atletas tiveram pequenas lesões nos pés por conta do calor.



“Desumano: essa é a palavra que define as condições de jogo no Estádio Municipal do Pinhão. Não apenas para nossa equipe, mas também para o adversário. Tivemos que realizar várias substituições ao longo do jogo devido ao desgaste extremo dos atletas em campo. Não estamos questionando o resultado, mas sim apontando a desumanidade das circunstâncias enfrentadas por todos”, disse o treinador cascavelense que não fará nenhum trabalho mais forte nesta sexta-feira para recuperar o elenco. Com isso, o time deve treinar apenas uma vez para enfrentar o Azuriz, no próximo domingo. Para esta partida o técnico não contará com Paulo Victor, expulso na reta final do jogo.