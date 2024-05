Em Curitiba, Grêmio inicia retomada

Com a confirmação de que o futebol brasileiro terá sequência a partir de sábado, o Grêmio inicia a sua retomada na noite desta quarta-feira (29), às 19h, contra o The Strongest, pela Libertadores. A partida acontece no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, que teve o gramado bastante danificado pelo jogo da Série B na última segunda-feira (27).

Com jogos atrasados, o tricolor é o lanterna do grupo C com uma vitória e duas derrotas. Porém, o time depende apenas de seus resultados para se classificar, inclusive como o primeiro colocado. No entanto, o aspecto psicológico causado pelas enchentes preocupa mais que o aspecto técnico. O time ficou quase duas semanas sem treinar e armou uma operação de guerra para conseguir levar o elenco para treinar em São Paulo.

“A parte psicológica deles está muito ruim, mas no dia a dia eles têm sido profissionais. O teste mesmo vai ser na quarta. Essa desigualdade vai ser muito grande, se esse jogo fosse na Arena a gente abraçaria nosso público. Todo torcedor que possa comparecer no Couto Pereira e possa dar uma força, torcedores de outros clubes também possam nos ajudar, seremos eternamente gratos”, ressaltou Renato em entrevista.

Por conta de alguns desfalques por lesão ou suspensão, Renato deve mandar a campo Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristaldo, Galdino e Soteldo; Diego Costa.