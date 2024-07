Em clássico de 10 gols, Cascavel vence o Pato pela Liga Nacional

O Cascavel Futsal venceu o Pato em um clássico eletrizante neste sábado (20), pela 16ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Em uma partida muito movimentada no Ginásio da Neva, o Tricolor foi melhor e derrotou a equipe adversária por 6 a 4. Vitória que além de dar moral, coloca o Cascavel na nona colocação, com 25 pontos.

Com menos de 10 segundos de jogo o Pato marcou o primeiro com Ton. Três minutos depois, Vandinho empatou para o Tricolor. Com 16 por jogar no primeiro tempo, Otanha acertou um belo chute pra virar o placar. Mas logo na sequência, Tom empatou para o Pato. Faltando 2 minutos para o fim da primeira etapa, Vandinho colocou o Tricolor na frente novamente.

No início da segunda etapa, Vandinho marcou mais um, o seu terceiro e o quarto do Cascavel. Faltando 10 minutos, Otanha marcou novamente em bela jogada de Carlão. O Pato marcou mais duas vezes com Dudu, e encostou no placar. Mas Otanha, cobrando tiro livre, fez o seu terceiro gol, o sexto do Cascavel, dando números finais a partida. Cascavel 6 x 4 Pato.

O Cascavel agora tem uma semana livre e volta a quadra somente no próximo sábado (27), quando enfrenta o Joaçaba Futsal, no Centro de Eventos da UNOESC, em Joaçaba-SC pela Liga Nacional de Futsal. O jogo acontece às 19h30.

Fonte: Assessoria