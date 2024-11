COPA TRUCK: Pódio coloca Perdoncini na vice-liderança

O paranaense Pedro Perdoncini garantiu um dos objetivos traçados para a penúltima etapa da Copa Truck disputada no último final de semana no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). O representante de Campo Mourão garantiu um pódio de terceiro lugar na corrida 2 e somou pontos com o quarto lugar na corrida 1. Com isso, o piloto da equipe ASG MOtorsport assumiu a vice-liderança do campeonato.

“Estou muito feliz em estar na vice-liderança do campeonato, até porque é minha primeira temporada na Copa Truck e estou disputando com grandes nomes. Acredito que estamos no caminho certo”, avaliou o piloto que leva e seu caminhão Mercedes-Benz as marcas da Amafil, Cresol, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

Restando ainda uma etapa para ser disputada, Pedro Perdoncini quer se firmar na posição e garantir uma dobradinha da equipe nas primeiras posições, uma vez que Bia Figueiredo já assegurou o título por antecipação.

“Sou fã da Bia e fiquei muito feliz com o título dela. Agora, espero trazer muita alegria a equipe e a para toda galera que torce por mim com a conquista do vice-campeonato e trazer o título de construtores para Mercedes”, assegura Perdincini, que tem três pontos de vantagem para o terceiro colocado no campeonato.