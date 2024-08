Cascavel tem confronto direto por vaga no G10 em Santa Catarina

JOGOS ABERTOS DO PARANÁ

Fase Macrorregional dos Japs tem início com 4,5 mil participantes

Nesta quinta-feira (29) começa a fase macrorregional da 66ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS), competição que reúne atletas com idade superior a 17 anos, sem limite de idade máxima para participação. As competições seguem até domingo (01). Nesta etapa, estão inscritos mais de 4,5 mil participantes entre atletas e técnicos. Promovidos pelo Governo do […]