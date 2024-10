Cascavel e Pato ficam no empate no jogo de ida das oitavas da LNF

O Cascavel ficou no empate em 2 a 2 com o Pato pela partida da ida das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. Na noite de ontem (12) jogando no Ginásio da Neva, o Tricolor ficou por duas vezes a frente do placar, mas sofreu o empate.

O Cascavel abriu o marcador no primeiro tempo com um gol de Scheffer, que fez bela jogada e marcou chutando cruzado. Pouco depois, o Pato empatou com gol de Ton. Mas, no finalzinho da primeira etapa, Gustavinho se aproveitou de falha do sistema defensivo do time adversário para colocar o Tricolor na frente novamente.

No segundo tempo, Duduzinho empatou para o Pato. No final, empate em 2 a 2.