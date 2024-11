Cascavel anuncia renovação de contrato com Deividy Hadson

O Cascavel Futsal anunciou nesta quinta-feira (28), a renovação com o treinador Deividy Hadson para a temporada de 2025. Deividy chegou em maio no clube, e dirigiu a equipe durante a temporada de 2024. Ele participa ativamente da montagem do elenco para o próximo ano.

“Expectativa de uma ótima temporada para 2025, em um novo ano com grandes objetivos a serem cumpridos. Vamos dar nosso máximo em busca de coroar a temporada com títulos“, disse Deividy.

Na carreira, o treinador acumula conquistas expressivas: foi campeão da Liga Nacional de Futsal em 2022 e do Campeonato Paulista de Futsal em 2022 pelo Corinthians, além da Copa do Brasil e do Campeonato Cearense de Futsal em 2021 pelo Ceará.