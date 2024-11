Vestibular Seriado Unioeste é oportunidade para conquistar vaga desde o 1° ano do Ensino Médio

Sabe aquela expressão: Quem planta colhe? Pois é, por muito tempo se pensou em uma maneira dos estudantes do Ensino Médio, aos poucos, conseguirem aumentar as possibilidades de ingresso em uma Universidade conceituada, sem precisar contar apenas com uma prova de Vestibular. Esta é a dinâmica do Vestibular Seriado da Unioeste, que principalmente aproveita o que o aluno vem aprendendo ao longo dos anos para no final ampliar a chance de garantir uma vaga na Unioeste.

Como funciona

É uma oportunidade do candidato se organizar a longo prazo para ingressar na Unioeste. A modalidade é realizada em três fases, por três anos consecutivos, sendo o conteúdo da prova de cada fase referente ao currículo do Ensino Médio.

Após a conclusão das três fases, o candidato escolhe o curso e cidade para matrícula. Para este Vestibular aplicam-se apenas a primeira e segunda fase da modalidade seriado, denominadas: Seriado 1 e 2, respectivamente, sendo considerado apto a participar do Seriado 1 apenas o candidato que esteja regularmente matriculado no primeiro ano do Ensino Médio e do Seriado 2 apenas o candidato que esteja regularmente matriculado no segundo ano do Ensino Médio, desde que tenha participado regularmente do Seriado 1, aplicado no Concurso Vestibular 2024, da Unioeste.