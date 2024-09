Unioeste abre inscrição para o vestibular 2025

Este ano promete grandes realizações para quem deseja começar 2025 de olho no futuro e fazer parte do time nota 5 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

É que o vestibular da Unioeste já tem data: 15 de dezembro de 2024, e a preparação para este grande dia, como está? Nesta edição, a Unioeste apresenta importantes oportunidades para quem pensa em longo prazo, com a realização do vestibular seriado, política de cotas, ingresso através da nota da Prova Paraná, tudo isso sem contar a possibilidade de parcelamento da taxa de inscrição com pagamento no cartão de crédito e a ampliação de cursos com isenção automática, ou seja, custo zero.

Inscrições

Para quem vai realizar a prova no dia 15 de dezembro o primeiro passo é estar atento ao período de inscrições, que já começou e vai até 11 de novembro, às 17h, somente através do site oficial www.unioeste.br/vestibular.

A taxa de inscrição nesse ano é de R$ 199,00. O candidato pode optar por boleto, pix e pagamento no cartão. Porém atenção, os boletos só podem ser gerados até o penúltimo dia de inscrição, enquanto as inscrições realizadas no último dia o pagamento deve ser feito no Pix ou cartão. A Instituição oferece a possibilidade de parcelamento do valor em até duas vezes, apenas no cartão de crédito, buscando facilitar o acesso aos candidatos.

Isenções

Para quem vai fazer a solicitação de isenção da taxa de inscrição, o período é o mesmo das inscrições – de 10 de setembro a 11 de novembro. O candidato precisa no ato da inscrição clicar em Solicitar isenção da taxa de inscrição e preencher o número do NIS (Número de Identificação Social).

A isenção será concedida para candidatos que estejam regularmente inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que é o registro oficial do governo federal.

Vagas

As vagas do Vestibular 2025 serão compostas da seguinte forma: 50% vaga AC (ampla concorrência) e 50% para Vaga EP (escola pública), dos quais 10% são para a vaga PP (pretos/pardos). Ainda existem 5% de vagas adicionais e exclusivas para a pessoa com deficiência (vaga PCD).

Etapas

As duas etapas do Vestibular da Unioeste serão realizadas no mesmo dia, em 15 de dezembro, sendo a primeira etapa no período da manhã e a segunda no período da tarde, ambas de forma unificada, simultânea e obrigatórias, nas cidades de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Marechal Cândido Rondon, Maringá e Toledo, no Estado do Paraná, além da cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul.

Vestibular Seriado

O Vestibular Seriado é a oportunidade do candidato se organizar a longo prazo para ingressar na Unioeste. A modalidade é realizada em três fases, por três anos consecutivos, sendo o conteúdo da prova de cada fase referente ao currículo do Ensino Médio.

Após a conclusão das três fases o candidato escolhe o curso e cidade para matrícula, sendo classificado em vagas específicas do vestibular seriado. Para este Vestibular aplicam-se apenas a primeira e segunda fase da modalidade seriado, denominadas: Seriado 1 e 2, respectivamente, sendo considerado apto a participar do Seriado 1 apenas o candidato que esteja regularmente matriculado no primeiro ano do Ensino Médio e do Seriado 2 apenas o candidato que esteja regularmente matriculado no segundo ano do Ensino Médio, desde que tenha participado regularmente do Seriado 1, aplicado no Concurso Vestibular 2024, da Unioeste.

Quem optar pela opção do Vestibular Seriado também vai fazer o pagamento da taxa de inscrição reduzida, com valor de R$ 70,00. Todos os detalhes e o conteúdo específico para quem escolher essa modalidade estão disponíveis no edital, no site www.unioeste.br/vestibular.