Ganhando o Mundo se prepara para sua maior edição em 2025

Paraná - Em 2024, o programa Ganhando o Mundo, lançado em 2019 pelo Governo do Paraná, passa por ampliações significativas e se consolida como referência nacional em intercâmbio estudantil. A iniciativa oferece oportunidades internacionais para alunos da rede estadual, promovendo uma verdadeira transformação educacional. Já foram enviadas milhares de pessoas para países de língua inglesa, incluindo a América do Norte, Europa e Oceania.

Resultados Transformadores para os Estudantes

O programa proporciona aos estudantes a imersão em novas culturas, além do aprimoramento linguístico. Para muitos, a experiência não é apenas sobre aprender novos idiomas, mas também sobre vivenciar novas realidades sociais e culturais. Marcos Vinícius Bragança, aluno de 17 anos de Abatiá, no Norte Pioneiro, compartilhou sua experiência após retornar da Austrália: “Foi mágico. Eu tive contato com coisas que nunca teria no Brasil. Isso me motivou a estudar mais, especialmente porque agora posso me comunicar melhor em inglês”, afirmou.

Maior Edição de Todos os Tempos: 1,3 Mil Estudantes

Em 2025, o programa vai atender 1,3 mil estudantes, um aumento significativo em relação às edições anteriores. Os alunos serão enviados para países como Austrália, Canadá, Irlanda, Reino Unido e Nova Zelândia. Entre os contemplados, 100 estudantes de cursos técnicos agrícolas também irão para os Estados Unidos, no programa Ganhando o Mundo Agrícola. O investimento total do Governo do Paraná será de R$ 106 milhões.

Histórias de Superação e Expectativas

Gabriela Mendes da Rosa, do Colégio Professor Júlio Szymanski, em Araucária, foi selecionada para estudar no Reino Unido em 2025. Ela comentou sobre a importância do programa: “Eu sonhei com isso desde o lançamento. Fiz 80 horas como monitor para me preparar. Agora, é uma realidade que mal posso acreditar!”, disse Gabriela.

Desenvolvimento Pessoal e Profissional

Segundo o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o programa visa não só a fluência em idiomas, mas também o desenvolvimento de habilidades interculturais e a autonomia dos estudantes. “O Paraná está formando jovens preparados para um cenário global, elevando o sistema educacional a um novo nível de excelência, reconhecido em todo o Brasil”, afirmou.

Expansão para Diretores de Escolas Estaduais

Em 2024, o programa também incluiu uma capacitação internacional para 200 diretores de escolas estaduais, que viajaram para o Chile em agosto. Durante duas semanas, os gestores participaram de um aperfeiçoamento pedagógico, alinhado às melhores práticas educacionais. A escolha do Chile se deve ao seu bom desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e sua abordagem de formação continuada de diretores.