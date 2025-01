EJA: inscrições para exames online de certificação começam hoje (13)

As provas serão aplicadas entre 17 de fevereiro e 24 de abril , de forma presencial, na mesma instituição de ensino na qual o aluno realizou sua inscrição. O exame online , no computador da instituição. O aluno deve se inscrever apenas nos componentes curriculares ou nos módulos ( semestres) que precisa para concluir o ensino.

Para se inscrever para os exames do Ensino Médio é preciso ter 18 anos completos . Já os alunos que farão exames do Ensino Fundamental devem ter 15 anos completos .

Paraná - Começaram nesta segunda-feira (13) as inscrições para quem deseja fazer os exames da Educação de Jovens e Adultos ( EJA ) online para certificação dos componentes curriculares e áreas do conhecimento dos ensinos Fundamental e Médio . O prazo segue até 21 de janeiro.

Para conferir o edital completo e os conteúdos cobrados nos exames clique AQUI.

A rede estadual conta com mais de 250 escolas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o Paraná. No primeiro semestre de 2024 foram atendidos mais de 35 mil estudantes. Ofertada gratuitamente, tanto na modalidade presencial quanto híbrida, desde 2010 a EJA passou a funcionar também por meio da Ação Pedagógica Descentralizada (Aped) em quase todos os municípios do Paraná.

As instituições estaduais de ensino com oferta da modalidade propiciam a conclusão em dois anos do Ensino Fundamental Fase II (6º ao 9º ano), para pessoas a partir de 15 anos, e do Ensino Médio em um ano e meio para pessoas a partir dos 18 anos.

Fonte: AEN