Educação prepara alunos para a etapa nacional da olimpíada de matemática das escolas públicas

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) deu início à última etapa das Olimpíadas de Matemática das Escolas Estaduais do Paraná (OMAP), que acontece de partir desta segunda-feira (30) e até quarta-feira (02), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Com a participação de 252 finalistas, o evento é uma imersão preparatória para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBM), programada para os dias 10 e 11 de outubro.

Os alunos que se destacaram nesta competição estadual terão a oportunidade de participar de uma intensa programação de estudos e atividades com especialistas em matemática. Ao final do evento, serão selecionados 150 medalhistas de ouro que representarão o Paraná na OBM.

As Olimpíadas de Matemática são uma iniciativa que envolve estudantes do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio da rede estadual. Com quase um milhão de alunos participando ao longo do processo, a OMAP se consolidou como uma das principais iniciativas de incentivo ao ensino da matemática no Paraná.

“O desafio das Olimpíadas de Matemática é fundamental para despertar o interesse dos alunos por esta área do conhecimento. A OMAP não só melhora a proficiência dos estudantes, mas também valoriza o trabalho dos educadores na prática pedagógica”, destacou Roni Miranda, secretário estadual da Educação.