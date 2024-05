Amanhã começa o Desafio CEEP de Robótica

O Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto juntamente com o Curso Técnico em Eletrônica convidam as escolas e empresas para prestigiarem o Desafio CEEP de Robótica, que acontecerá nos dias 24 e 25 de maio de 2024, no saguão principal do CEEP.

Este evento é uma oportunidade única para estudantes e profissionais mostrarem suas habilidades na criação e programação de robôs.

Venham se inspirar com as inovações tecnológicas e as soluções criativas apresentadas pelos participantes!

O Desafio CEEP de Robótica é um evento de competição entre robôs, de construção de pequenos veículos alimentados por baterias e veículos controlados via bluetooth ou rádio, organizado pelo do Curso Técnico em Eletrônica do CEEP.

A competição é um evento tecnológico com foco no desenvolvimento intelectual e sensibilização ambiental, aberto para estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Técnico, Superior e Hobistas da área, que em um ambiente de competição saudável tem a oportunidade de testar os conhecimentos na programação e integração eletrônica de robôs aplicados na resolução dos mais variados problemas.

O Desafio possui as seguintes modalidades:

01 – Seguidor de Trilha (aberto)

02 – Robô na Corda (aberto)

03 – Robô na Corda Iniciante (Alunos do Ensino fundamental, Médio e Técnico)

04 – Robô Arena Bluetooth 600g – Infantil (Alunos do Ensino Fundamental)

05 – Robô Arena Bluetooth 1000g – Iniciante (Alunos do Ensino Médio e Técnico)

06 – Robô Arena Bluetooth 1500g – Master (aberto)

07 – Robô Sumô 5Kg (Aberto)

O Desafio CEEP de Robótica é um evento que visa estimular o interesse dos estudantes pela robótica, desenvolvendo habilidades e competências para projetar, construir e programar robôs. Esse tipo de desafio é importante porque permite aos estudantes aplicar o conhecimento teórico em um projeto prático e desafiador, estimulando a criatividade, a inovação e a resolução de problemas complexos.

Além disso, a robótica livre é uma área que está em constante evolução e possui diversas aplicações em diferentes setores, como a indústria, a medicina, a agricultura e a exploração espacial. Por isso, é importante que os estudantes tenham a oportunidade de experimentar e aprender com essa tecnologia desde cedo, para que possam se preparar para as demandas do mercado de trabalho e contribuir para o avanço da sociedade.

O Desafio CEEP de Robótica é importante porque incentiva o interesse dos estudantes pela robótica, estimula a criatividade e a inovação, prepara os participantes para o mercado de trabalho e promove a cooperação e o trabalho em equipe.

Sobre a definição dos horários e sequência do evento:

Sexta Feira (24/05)

Às 18h iniciam as atividades com verificação dos robôs da corda Iniciante e Master e Arena Bluetooth Infantil e Iniciante.

A partir das 19h, iniciaremos as batalhas e baterias dessas categorias

A pista do Seguidor de Linhas estará disponível para testes e para a tomada do primeiro tempo da equipe. As equipes também podem optar por fazer essa primeira tomada de tempo no sábado pela manhã, conforme cronograma.

Sábado (25/05):

A partir das 8h iniciam as atividades com verificação dos robôs da categoria Arena Bluetooth Master e a partir das 09h começam as batalhas.

Crédito: Divulgação