ADI PR entrevista: especialista em pré-vestibular revela desafios dos estudantes

Com todo o sucesso obtido ao longo de 52 anos de sua existência, o curso preparatório se modernizou, investiu em tecnologia e na capacitação de professores e colaboradores. Hoje, com os investimentos realizados, o Curso Positivo oferece o ensino presencial em Curitiba e Ponta Grossa, no Paraná, e Joinville, em Santa Catarina. Porém, por meio do ensino a distância já está presente em mais de 220 municípios brasileiros e atendendo milhares de estudantes.

Para contar um pouco deste sucesso educacional e oferecer algumas orientações para pais e estudantes que pretendem se preparar e obter sucesso na conquista de uma vaga nos melhores cursos e universidades, conversamos com o Professor Renato Ribas Vaz, um paranaense natural de Ponta Grossa e que foi um dos fundadores do grupo educacional Positivo, mantendo-se até hoje muito ativo no ensino e educação e na direção geral do curso preparatório.

ADI PR– Professor Renato, como foi o início do Curso Positivo e qual o segredo para se manter com a liderança por mais de 52 anos?

R: O Curso Positivo nasceu num contexto de muita efervescência quando o assunto era vestibular. Em 1972, ano da fundação, o país passou a ter o vestibular unificado por meio da Lei 5692. Até então, os cursos preparatórios eram específicos para áreas das ciências da saúde, área de ciências exatas e área de ciências humanas. Com a nova lei, criamos uma proposta diferenciada e o Positivo nasceu preparando para todas as áreas dos vestibulares. Era necessário ensinar ao aluno todo o conteúdo de todas as matérias porque o vestibular era um só, mesmo tendo pesos diferentes de cada disciplina. Para atender a necessidade, reunimos uma das maiores e mais fortes equipes de professores da história da educação em nosso estado. Eram professores apaixonados pelo ensino e com grande experiência no ensino da matéria que lecionavam. Ao anunciarmos a criação do Positivo e apresentarmos nossa equipe nós tivemos mais de 2.500 alunos em menos de 15 dias. Um sucesso absoluto que imprimiu a nós uma grande responsabilidade: ensinar e preparar muito bem todos os alunos que nos procuraram. E o resultado de aprovação foi extraordinário desde então. Nos cursos mais difíceis e concorridos os nossos alunos conquistam os primeiros lugares e uma grande aprovação. Fato que conseguimos manter por toda a nossa história.

ADI – E qual o segredo para este sucesso de ensino?

R: Não existe segredo. O que existe é um trabalho dedicado. Muito trabalho ao longo desses anos de nossa existência. Sempre acreditamos que se é para fazer, temos que fazer muito bem-feito. Contamos sempre com grandes talentos e valorizamos muito nossos recursos humanos, nossa equipe de professores. Toda a experiência adquirida é aplicada na melhoria, no desenvolvimento e aprimoramento do nosso trabalho. Nós sempre acreditamos no professor e oferecemos todas as condições para que ele realize a sua aula na melhor forma que ele acredite para ensinar. Oferecemos aos nossos professores todo o suporte, seja na estrutura física para que ele trabalhe, seja na tecnologia para o melhor desempenho e performance de suas aulas. Mas, principalmente, nós pensamos juntos com os professores o que é o melhor para os alunos. Pensamos e discutimos qual a melhor forma de suprir a necessidade de cada aluno. Nos 52 anos de atuação, nós não paramos de inovar, investir e buscar mais soluções e mais apoio aos alunos para que eles consigam realizar os seus sonhos de ingressarem nas melhores Faculdades Universidades.

ADI: Conte-nos como está sendo o ingresso do Curso Positivo no ensino à distância? É possível o mesmo nível de preparação para o vestibular do que o ensino presencial?