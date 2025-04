Veja vídeo: Acidente entre lanchas no Lago de Itaipu deixa um desaparecido e seis feridos

Equipes de inspeção da Marinha e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná continuam as buscas pelo competidor desaparecido, auxiliadas também por guarnições do SAMU e da Defesa Civil. As duas embarcações foram retiradas do lago para perícia, e o torneio foi imediatamente cancelado pelos organizadores.

Em nota oficial, a Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP), vinculada à Marinha do Brasil, informou que já acompanhava o torneio desde o dia 26. Imediatamente após o choque, uma segunda equipe de inspeção naval foi deslocada ao local. “Constatou-se que, das duas embarcações envolvidas, quatro pessoas foram resgatadas em uma delas, e, na outra, duas vítimas caíram na água, sendo uma socorrida e encaminhada em estado grave ao pronto-socorro, e a segunda encontra-se desaparecida”, detalhou a Marinha .

Na manhã deste domingo (27), logo após a largada do 12º Torneio de Pesca Esportiva ao Tucunaré, realizado no Lago de Itaipu em Santa Helena , duas embarcações colidiram, deixando seis pessoas feridas – uma em estado grave – e um competidor desaparecido. O acidente ocorreu pouco depois das 8h, quando as equipes iniciavam o deslocamento pelas águas do lago. Uma das lanchas envolvidas ficou à deriva.

Segundo relatos de testemunhas, um pai e seu filho, moradores de Medianeira, estavam a bordo de uma das lanchas. O pai sofreu lacerações na cabeça causadas pela hélice do outro barco e precisou ser transferido em ambulância ao Hospital Bom Jesus, em Toledo, onde passou por cirurgia. Outros três pescadores apresentaram lesões menos graves – um com ferimentos no braço e no rosto, outro com crise hipertensiva e um terceiro em crise nervosa – e receberam atendimento no Hospital Beneficente Moacir Micheletto, em Santa Helena.

Pronunciamento da organização do evento

A Associação de Pesca Esportiva Kai&Sara (ASPESKAS), organizadora do evento, divulgou nota afirmando que presta total suporte às vítimas e às autoridades. Giovani Maffini, presidente da Comissão Central Organizadora, informou que uma nova data para a realização do sorteio da premiação será divulgada em breve, tanto nos canais oficiais da ASPESKAS (site, Instagram e grupos de WhatsApp) quanto na imprensa regional.

A 12ª edição do Torneio de Pesca ao Tucunaré, tradicional no calendário de competições esportivas do Paraná, prometia movimentar o setor de turismo local e impulsionar a economia de Santa Helena. Hoje, no entanto, segue-se o esforço concentrado de mergulhadores, botes e drones na tentativa de localizar o competidor desaparecido, enquanto a comunidade aguarda por notícias e lamenta o ocorrido.