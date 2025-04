Uniformes adquiridos em campanha serão entregues na próxima segunda-feira na Apae

Cascavel - Graças à iniciativa do ortopedista Flávio Franco e da nutróloga Fernanda Franco, pais de Julia Sales Franco, aluna da Apae de Cascavel, cada um dos 600 alunos atendidos pela instituição vai receber, na segunda-feira (28) pela manhã, um uniforme composto por duas camisetas e uma calça.

A mobilização popular também tem a participação importante de Roni, amigo da família que contribuir para a elaboração do material de divulgação.

No total, foram arrecadados R$ 55 mil, recurso suficiente para adquirir as duas camisetas e uma calça para cada aluno. “Queríamos o uniforme completo, com agasalhos e calção, mas para isso, seria necessário R$ 220 mil”, conta Flávio.

Em uma das reuniões com os pais, chegou a ser ventilada a possibilidade de cada pai arcar com uma camiseta no valor de R$ 35. Entretanto, boa parte das famílias atendidas são carentes e sem condições financeiras de arcar com qualquer valor. “Foi então que decidi retribuir todo o amor da Apae com minha filha, realizando essa campanha”, conta o pai de Júlia.