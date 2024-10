Turismo da Itaipu prepara operação especial para o Dia das Crianças

O Complexo Turístico Itaipu (CTI) preparou promoções especiais para o Dia das Crianças, celebrado no sábado, 12 de outubro. Nos dias 12 e 13, crianças de 0 a 11 anos poderão fazer o passeio Itaipu Panorâmica gratuitamente, desde que acompanhadas por um adulto pagante e apresentem um documento oficial com foto.

Programação

O horário do passeio será estendido em uma hora, com saídas até as 17h. Além disso, as crianças poderão desfrutar de pintura fácil no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e receberão pipoca e algodão-doce no Mirante do Vertedouro, uma das paradas do passeio.

Outra atração será a apresentação dos novos mascotes do Turismo de Itaipu, que estarão disponíveis para interação e fotos com as crianças.