Tribunal de Contas do Paraná suspende licitação de concessão de transporte coletivo de Cascavel

FOZ DO IGUAÇU Itaipu promove painel de inclusão sobre direitos das pessoas com deficiência

Para marcar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (PCDs), celebrado em 3 de dezembro, a Itaipu realizou, ontem (5), no Auditório da Segurança Empresarial, um painel sobre os direitos das pessoas com deficiência. O evento contou com a presença de empregados PCDs, familiares, colegas e convidados de fundações da IB, como o Fundo de […]